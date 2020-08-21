«Забастовки - легальное и мощное оружие»: Тихановская обратилась к работникам заводов

Тихановская обратилась к рабочим заводов. Фото: скринщот с видео

Светлана Тихановская записала новое видео, в котором она обратилась к рабочим заводов. Она призвала их не останавливать забастовки.

«Вам уже удалось запугать власть. Она дрожит от страха перед ваши мужеством и силой. Именно по этой причине сегодня на вас оказывают сильное давление и пытаются всеми способами поссорить и разделить. Но вы должны знать, что если мы будет вместе, то властям это не удастся. Помните, что забастовки - легальное и мощное оружие», - заявила Тихановская.

Она добавила, что работники заводов должны знать, что они не одни, что вместе с ними вся Беларусь.

«Будущее страны и наших детей зависит сейчас от вашего единства. Я очень вас прошу не останавливать забастовки, а, наоборот, объединяться. Именно так мы сможем заставить власть услышать наши голоса, которые были украдены. Вместе мы сила!», - подчеркнула Светлана.

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