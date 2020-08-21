В Бобруйском районе мужчина попытался скрыться от сотрудника ГАИ и наехал ему на ногу

В Бобруйском районе водитель наехал на ногу сотрудника ГАИ Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Бобруйском районе 10 августа инспектор ГАИ остановил автомобиль «Рено Сандеро». За рулем находился 30-летний мужчина. От него исходил запах алкоголя. По этой причине сотрудник попросил водителя проследовать в патрульную машину для дальнейших разбирательств.

«Мужчина отказался выполнять данные требования и попытался скрыться. В тот момент, когда водитель выезжал, он задним колесом наехал на ногу сотрудника милиции. Тот получил травмы», - сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Мужчина проехал некоторое расстояние, бросил машину и убежал в лес. Вскоре его задержали.

Сотрудникам удалось установить, что мужчина за семь лет водительского стажа уже около сорока раз привлекался к административной ответственности. Также он был лишен прав на два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Гродно пьяный водитель наехал на ногу инспектора ГАИ и попытался скрыться

Сотрудника милиции доставили в больницу, а водителя задержали (подробности).