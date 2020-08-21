Минский метрополитен переходит на зимний режим работы Фото: Инна КОРСАК

Минский метрополитен переходит на зимний график работы с 24 августа. Об этом проинформировали в официальном телеграм-канале метро.

Интервал между поездами в будние дни в часы пик будет составлять две минуты.

В метрополитене напомнили, что станции открыты для приема пассажиров с 5.30 до 0.40.

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