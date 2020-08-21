В Глусском районе спасатели вытащили 49-летнего мужчину из колодца с питьевой водой

В Глусском районе спасатели доставали из колодца 49-летнего мужчину. Фото: МЧС Беларуси

В Глусском районе сотрудники МЧС вытащили 49-летнего мужчину из колодца с питьевой водой. Об этом сообщили на сайте Могилевского областного управления МЧС.

«20 августа, в четверг, местный житель деревни Сельцы упал в колодец с питьевой водой. Спасатели оперативно прибыли на место случившегося», - пояснили в Могилевском областном управлении МЧС.

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