В Бресте за протесты 10 и 11 августа по уголовным делам задержаны 10 человек

В Бресте 10 августа ОМОН применял против протестующих спецредства. Фото: УВД

В Бресте и Брестской области задержаны 10 человек, которых правоохранители подозревают в активном участии в массовых беспорядках.

Уголовные дела возбуждены за хулиганство, участие в массовых беспорядках и угрозу и применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Речь идет о протестных выступлениях 10 августа и ночью 11 августа.

- Дополнительно установлены и задержаны 10 активных участников массовых беспорядков, которые подозреваются в том, что 10 и ночью 11 августа текущего года применяли насилие к сотрудникам органов внутренних дел, исполняющим служебные обязанности по охране общественного порядка, бросали в них камни, палки, металлические предметы, запускали фаеры, а также повреждали государственное имущество на центральных улицах города, - уточняет УВД Брестского облисполкома.

Задержанных содержат в изоляторе временного содержания. Известно, что это жители Бреста, Брестского и Дрогичинского районов в возрасте от 18 до 40 лет.

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