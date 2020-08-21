Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 августа 2020 года: больше 70 тысяч человек с COVID-19 за время пандемии и 5 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Минздраве опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 21 августа. Число зараженных составляет уже 70 111 человек. Прирост за сутки - 161 новый случай.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 68 256 пациентов. Не обошлось за сутки и без смертей - скончались 5 человек. Всего же от коронавируса умерли 632 человека.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 455 тысяч 885 тестов для выявления COVID-19.

К слову, можно заметить, что прирост за сутки в последние несколько дней не уменьшается, как это было раньше, а растет.

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