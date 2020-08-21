Видеофакт. Актеры Купаловского театра Зуй и Есеневич сатирой ответили на сюжет СТВ - и это очень смешно!

«Польские журналы – польские деньги». «И карты – перекидной краковяк между выходами». Фото: стоп-кадр видео.

Ранее «Комсомолка» уже писала подробно о том, как развивается конфликт между недавно назначенным руководством и актерами Купаловского театра. Напомним, работа в театре замерла после того, как 17 августа с должности уволили гендиректора Павла Латушко, который накануне выразил свое несогласие с действиями силовиков на мирном марше протеста. Уволенного руководителя поддержала трупа, и пока двери театра чаще закрыты, а многие актеры отправлены на «простой».

Примерно в это же время на гостелеканале СТВ вышел якобы обличительный ролик, в котором показали разбросанные вещи и пустые бутылки в мусорном ведре.

Еще одно видео с пустыми бутылками и копанием в мусоре сняли сами актеры. Этот ролик сняли артисты Михаил Зуй и Дмитрий Есеневич. Актеры сыграли «провластных изобличителей», видео стало своеобразным ответом купаловцев на надуманные обвинения.

Видео называется «Чиновники разоблачают театралов. Тайны театральных казематов раскрыты».

Два чинуши в костюмах перед ведром с мусором.

Первый:

- Знали бы, из какого сора прорастают цветы творчества?!

Второй:

- Сергей Никалаич, из такого сора, что когда их увидишь - потом спать не можешь иногда!

Далее изобличители выуживают из мусорки рваный носок: «Не рачительно, всего одна дырочка!» Вынимают хлеб в пакете: «Вообще уже! Хлеб всему голова - вспомните!» Самое интересное: «Чек на мужской педикюр? Что это?! Когда мы упустили поколение?!» Затем появляется журнал - каталог одежды:

- Что это? Инструкции кукловодов из Польши! Вон туфли... Это чтобы побыстрее переобуться...

- Переобуться в зарубежную одежду, когда жареный петух клюнет!

Последним из ведра выуживается… ствол:

- Не заигрались ли вы, господа актеры?! Какую «Зарницу» вы хотите разбудить?! (…) И это только вершина айсберга!

Немало и других «опасных» находок, на которые без юмора и не взглянешь! Заметно, что видео для YouTube актеры сняли быстро и на коленке и наверняка многое - импровизация. Однако получилось смешно и остро, посмотрите сами!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Британский актер Стивен Фрай поддержал протесты актеров Купаловского театра после увольнения гендиректора.

А также и всех протестующих в Беларуси: «Лукашенко в очередной раз украл выборы у народа» (видео; подробности).