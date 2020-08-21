Лукашенко сотрудникам агрокомбината «Дзержинский»: Бастовать - это не вырастишь ни кур, ни коров

Лукашенко 21 августа посетил агрокомбинат "Дзержинский". Фото: БелТА

Александр Лукашенко 21 августа с рабочей поездкой посетил агрокомбинат «Дзержинский». Он отметил, что данное предприятие - хороший пример модернизации сельского хозяйства. Об этом сообщили в БелТА.

Как только Лукашенко приехал на агрокомбинат, ему сразу доложили, что протестующих среди работников нет. К слову, на предприятии трудятся более четырех тысяч человек.

«Надо работать, это правильно. Бастовать - это значит не вырастишь ни кур, ни коров. Хорошее место, хорошее предприятие. Вы все молодцы», - подчеркнул президент.

Лукашенко посетил несколько цехов предприятия. Там он ознакомился с процессами производства. Также белорусский лидер продегустировал различные виды мясной продукции.

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