«Мы ответили на все вопросы, надеюсь, этого хватит, чтобы разобраться». Максим Знак вышел из СК

Максим Знак и его адвокат были в СК 2,5 часа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

21 августа в 12.35 из здания Следственного комитета вышел Максим Знак, вместе с ним был адвокат Дмитрий Лаевский. Люди, которые 2,5 часа ждали их возвращения у здания СК, встретили адвокатов аплодисментами.

Знак рассказал, что дал объяснения следователю, у него взяли подписку, поэтому подробно о сути разговора он рассказать не может.

- Мы ответили на все вопросы. Надеюсь, этого хватит, чтобы разобраться в ситуации.

На вопрос, повлияет ли это на работу совета и штабов, Знак ответил, что сейчас они как раз идут работать.

Сергей Дылевский пока не выходил.

Напомним, 21 августа Максим Знак и представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский были вызваны в Следственный комитет. Накануне стало известно, что возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти Координационным советом. Знак и Дылевский входят в президиум совета.

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