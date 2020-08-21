Вадим Девятовский: «Лукашенко – не мой президент». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Лукашенко - не мой президент! - написал в своем Фейсбуке Вадим Девятовский - глава Белорусской федерации легкой атлетики, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания.

- Страницу взломали, - писали пользователи соцсетей, зная, что Девятовский всегда был известен своей провластной позицией.

Чуть позже Девятовский пояснил свою позицию:

- Моя прежняя позиция - это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фейсбуке - это мое заявление. Не думайте, что меня взломали. Все очевидно. Я написал это - и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все, - рассказал Девятовский порталу Tribuna.com.

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