Курс валют в Беларуси на 21 августа: евро и доллар начали резко расти

Доллар сразу же подорожал на 3 копейки с лишним. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пятницу, 21 августа, начало торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже стало не самым радужным для белорусского рубля. Отмечается резкое подорожание как долларов, так и европейской валюты, сообщает сайт БВФБ.

С самого начала торгов доллар вырос сразу на 3 копейки и достиг 2,5177 белорусского рубля. То же резкое подорожание произошло и в отношении евро - 2,9813 белорусского рубля, или 3,5 копейки к прежней стоимости. Да и за российские рубли стали предлагать больше на 2,9 копейки, или 3,403 белорусского рубля за 100 рублей РФ.

На 13.00 валюты легче не стали: доллар - 2,5216 белорусского рубля; евро - 2,9819 рубля; а 100 рублей России - 3,4005 белорусского рубля.

Надо сказать, что такое утяжеление валютной корзины было предсказуемым. И до начала торгов эксперты прогнозировали рост стоимости валют, такие предложения основывались на падении привлекательности белорусских ценных бумаг, росте как величины, так и стоимости обслуживания внешнего госдолга, а кроме того, протестами в обществе в послевыборный период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Макрон: В Беларуси необходим диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом.

Президент Франции также отметил, что Евросоюз должен поддерживать белорусов, которые выходят на мирные акции протеста (подробности).

Евро в обменниках - больше 3 рублей. Спросили у эксперта, почему и что будет дальше.

Евро и доллар в Беларуси растут, российский рубль - снижается (подробности).