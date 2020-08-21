Министр обороны Хренин «Эта женщина нас призывает не выполнять приказы... Преступный он, не преступный - мы люди военные»

Глава Минобороны: "Это наша земля, и мы ее никому не отдадим!". Фото: sb.by.

В четверг, 20 августа, пресс-служба Минобороны в Telegram-канале сообщила о том, что в Центре стратегического управления глава ведомства, генерал-майор Виктор Хренин, заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки.

В то же время в СМИ попала стенограмма выступления генерал-майора, написала «Наша нiва». В частности, говоря перед подчиненными о политситуации в стране, министр Хренин признал, что в связи с протестами и общей обстановкой из рядов военнослужащих, действительно, увольняются. Хотя и подчеркнул, что это не происходит массово. По мнению Хренина, в том, что люди оставляют службу, есть вина и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

- Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона: не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… - мы люди военные, - подчеркнул генерал-майор Хренин.

Многие СМИ обратились в пресс-службу Минобороны за разъяснением данного заявления. В пятницу, 21 августа, в ведомстве ответили.

Так в Министерстве обороны Беларуси не стали опровергать слова генерал-майора, но подчеркнули, что стенограмму журналисты опубликовали вовсе не с закрытого совещания, а с собрания во время планового информирования.

Кроме того, в Минобороны попросили СМИ не трактовать выступление министра, как убеждение офицеров в том, что они должны выполнять любой приказы, будь он даже преступным.

- Исполнение приказов четко регламентировано уставами. Пункт 35 Устава внутренней службы ВС Беларуси определяет, что «приказ - обязательное для выполнения, выраженное в строгом соответствии с законодательством устное или письменное повеление начальника», - перечислили в пресс-службе, а также добавили. - Белорусская армия была и остается неделимой частью белорусского народа, который не хочет, чтобы ему что-либо навязывали извне.

В завершение в Миноброны подчеркнули, что само применение ВС четко определено законами и Военной доктриной Беларуси. А также обратили внимание на другое выступление генерал-майора Виктора Хренина, где о говорит о начавшемся комплексно тактическом учении в направлении Гродно и заявляет: «Мы все белорусы. Это наша земля и мы ее никому не отдадим!».

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