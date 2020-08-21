Анжелика Агурбаш выпустила клип на песню «Пагоня»: он полностью состоит из кадров белорусских протестов.

Накануне выборов белорусская певица Анжелика Агурбаш выпустила обновленную версию песни «Пагоня», которую впервые она исполнила 30 лет назад. Тогда совсем другие ветры дули, а "Погоня" была официальным государственным гербом с 1991 по 1994 год. Но и сейчас обновленная композиция из 90-х звучит свежо и мотивирующе.

Сегодня, 21 августа, на YouTube-канале певицы появился клип на эту песню. Он полностью состоит из видеокадров протестов.

Надо заметить, что Анжелика Агурбаш была обласкана этой властью, участвовала в празднике «Александрия собирает друзей» на малой родине Александра Лукашенко, а также присутствовала на торжественном приеме от имени президента на Дне Независимости в 2005 году. Кроме того, Александр Лукашенко подарил певице участок в Дроздах, на котором она, правда, так и не построила дом. Долгое время он пустовал, после чего, по слухам, был продан.

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