Лукашенко о политситуации в Беларуси: Заварушку планируют и направляют США

Лкашенко: "Запад решил нас подтянуть против России." Фото: БелТА.

В пятницу, 21 августа, действующий президент Беларуси с рабочим визитом посетил агрокомбинат «Дзержинский» в Минской области, сообщило БелТА.

Перед рабочими агрокомбината Александра Лукашенко говорил о сложившейся в стране после выборов обстановке (забастовки, протесты, митинги).

- Вот эту вот заварушку нам готовили, - заявил президент и объяснил. - Россия боялась нас потерять. Запад нас решил подтянуть, как мы видим, против России.

Также, со слов Лукашенко, страны Запада нацелены установить так называемый балто-черноморский коридор:

- Санитарный кордон - три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались, - резюмировал глава Беларуси.

Для достижения этой цели, по словам президента, создан спеццентр недалеко от Варшавы:

- Мы контролируем, знаем, чем в центре занимаются. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно. Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают, - добавил Лукашенко.

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