Фотофакт. Лукашенко встретился с омоновцами и актуализировал план действий

Лукашенко 21 августа выступил перед руководством ОМОНа и правоохранительных органов. Фото: Telegram "Пул Первого".

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 21 августа, белорусский президент с рабочим визитом посетил Минскую область - агрокомбинат «Дзержинский».

Однако оказалось, что перед поездкой к сельским труженикам действующий лидер Беларуси встретился с силовиками. Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

- В первой половине дня Александр Лукашенко встретился с руководителями силовых структур и правоохранительного блока, - сказали в «Пуле Первого».

Здесь авторы канала подчеркнули, что силовики и правоохранители отвечают за поддержание правопорядка в стране, а также реагируют на внешние угрозы.

Подробно о том, что говорил президент силовикам, не сообщается. Однако есть «резюме встречи». Так в «Пуле Первого» уточнили, что, общаясь, президент и силовики, во-первых, проанализировали складывающуюся ситуацию внутри Беларуси. А во-вторых, актуализировали планы действий на случай различных сценариев развития обстановки, в том числе с учетом возможной агрессии извне.

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