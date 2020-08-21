В Ганцевичах за оскорбление милиционера в мессенджере наказали 25-летнего местного жителя

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В Ганцевичах за оскорбление милиционера осудили 25-летнего местного жителя. Согласно материалам дела, мужчина в ганцевичском чате в одном из мессенджеров написал гадость про сотрудника Ганцевичского РОВД. Это произошло в середине июня.

Тогда в Ганцевичах брутально задержали журналистов местной негосударственной газеты «Ганцавіцкі час», которые освещали акцию солидарности с задержанным претендентом на участие в президентской гонке Виктором Бабарико. Это событие бурно обсуждалось в райцентре и вызвало волну негодования действиями милиции.

- Мужчина использовал нецензурные слова, которые судебная лингвистическая экспертиза позже определит как «негативная оценка лица, имеющая ненормативную форму речевого выражения». Высказывания стали доступны для просмотра широкому кругу лиц, - поясняют в МВД, в чем выражалось преступление.

Жителя Ганцевичей судили по статье 189 Уголовного кодекса - оскорбление.

Суд Ганцевичского района наказал мужчину 100 базовыми величинами штрафа (это 2700 рублей) и постановил конфисковать телефон как средство совершения преступления. Кроме этого, ему придется выплатить крупную компенсацию морального вреда оскорбленному сотруднику милиции.

Приговор суда вступил в законную силу.