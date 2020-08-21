Лукашенко о ситуации в Купаловском театре: Им предоставлю полную свободу

Многие актеры Купаловского театра были отправлены на "простой" после их протестов против увольнения гендиректора и ситуации в стране. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» писала о конфликте, который разыгрался между актерами и руководством Национального академического театра имени Я. Купалы в Минске.

В командировке на агрокомбинат «Дзержинский» по этой теме высказался Александр Лукашенко, проинформировало БелТА.

- Я думаю, они хотели свободы, у них лозунг был: «Свобода. Рынок». Я им сейчас предоставлю (даже уже предоставил) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар - поделите, заплатят тысячу долларов - тысячу поделите. Не примут вас - ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль, - рассудил президент.

По его словам, белорусские власти не будут вмешиваться в деятельность театра. А все будет основываться на рыночных отношениях.

Здесь Лукашенко напомнил, что государством в Беларуси дотируется сфера культуры, и театральные коллективы в том числе. Но в ближайшем времени в этом вопросе будут «свобода и рыночные отношения».

- Сколько заработали, столько и получите. Что хотели, то и организуем им, - заявил президент.

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