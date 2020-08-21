Лукашенко: «Кому-то не нравится? Мы решим эту проблему за несколько дней». Фото: БелТА.

В пятницу, 21 августа, белорусский президент с рабочим визитом посетил Минскую область - агрокомбинат «Дзержинский». Встречаясь с сотрудниками комбината, он высказался о ситуации в стране:

- Вы люди рабочие, знаете, что деньги зарабатываются трудом. Иногда, бывает, на улице, но это недолго, - цитирует Александра Лукашенко БелТА. - Ну, заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила.

По словам президента, ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную. Он рассказал, что в одном из цехов к нему подошла работница агрокомбината и высказала слова поддержки, пожелав «выстоять в этой ситуации».

- В Минске, еще где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим, - заявил Лукашенко.

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