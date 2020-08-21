Лукашенко о российских журналистах, которые заменили уволившихся с Белтелерадиокомпании: Свято место пусто не бывает

Александр Лукашенко заявил, что попросил не удерживать рабочих на местах - в мире море безработных. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что сотрудники Белтелерадиокомпании бастовали после поствыборной обстановки из-за того, что не хотели выпускать однобокие новости. Позже стало известно, что белорусских журналистов заменили российскими корреспондентами. Ситуацию прокомментировал глава Беларуси.

- Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тысяч так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют, - пояснил Лукашенко.

Он не стал скрывать, что после того, как, по его словам, некоторые сотрудники гостелекомпаний, выскочив на улицы, стали митинговать, нашлось решение - привлекли журналистов из России.

- Начали митинговать которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает… Выскочили: работать не будем! Не надо, - заявил президент.

В этой связи белорусский лидер уточнил, что попросил руководителей не оказывать давление на трудовые коллективы, не удерживать тех, кто хочет уйти.

- Что толку, ты его уговорил и удержал, а он все равно будет кукиш в кармане носить. Я и рабочим в открытую об этом сказал, - напомнил Лукашенко.

По словам президента, те кто сейчас уходят с прежних рабочих мест из-за политситуации, должны осознавать: «Тебя нигде не ждут. Конкуренция большая». Но еще Александр Лукашенко разъяснил, как рабочие места белорусов заняли именно россияне:

- Я попросил в России: дайте нам 2 - 3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. Наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти группы еще не приехали, а половина тех, которые бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет - не принимаем. А россиян я даже попросил дать одну группу в пул президента. Знаю этих людей, телевидение нормальное, - уточнил глава страны.

На данный момент, считает Лукашенко, ситуация (Прим.: с забастовками на ТВ и в госСМИ) стабилизировалась, а о разнице в оплате труда добавил так:

- Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей. Поэтому не надо про самолеты, что тут нам перекидывают россиян, и прочее. Нам столько и не надо. Ясно, кто нагнетает обстановку, - сообщил президент.

В завершение он прокомментировал, что в соседних странах достаточно специалистов и безработных. И заявил, что на «Беларуськалий», где средняя зарплата измеряется тысячами рублей, приедут украинские шахтеры.

- Море безработных, - поставил точку в этом вопросе Лукашенко.

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