Генпрокурор о незаконности несанкционированных мероприятий: Вам много говорят о правах человека

Генеральный прокурор Конюк предупредил, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях является незаконным, сообщил в своем видеозаявлении, опубликованном в телеграм-канале Генеральной прокуратуры, глава ведомства Александр Конюк.

Обращаясь к белорусам, генеральный прокурор подчеркнул:

- Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции. Порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством. О чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы, - заметил Конюк.

Здесь же генпрокурор подчеркнул, что в пакте ООН о гражданских и политических правах человека, в пункте о праве на мирные собрания, есть уточнение того, что вместе с реализацией права налагаются и особые обязанности и ответственность.

- Оно (Прим: право на мирные собрания) может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом и необходимыми для охраны общественного порядка и безопасности, а также здоровья населения. Предупреждаю, что участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, - заключил руководитель Генпрокуратуры.

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