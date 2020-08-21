Пресс-секретарь Путина: Если Минск захочет, Москва сделает все для урегулирования ситуации в Беларуси

Дмитрий Песков сообщил, что по просьбе белорусских властей Россия урегулирует ситуацию в Беларусию Но комментировать дело о "Захвате власти" не стал. Фото: REUTERS.

О том, что в пятницу, 21 августа, российский лидер по видеосвязи обсуждал с членами Совета безопасности России сложившуюся поствыборную ситуацию в Беларуси, проинформировала пресс-служба Кремля.

Для начала Путин подробно рассказал о серии международных контактов по телефону, поступивших только на неделе с 17 по 21 августа. Затем он в очередной раз обратил внимание, что какое-либо вмешательство извне в дела Беларуси неприемлемо. И еще подчеркнул, что безальтернативно урегулирование всех внутрибелорусских проблем белорусскими властями в диалоге с гражданами.

Позже в этот день поступило заявление от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, сообщило ТАСС.

Общаясь с журналистами представитель президента России заявил, что российское руководство готово сделать все возможное, чтобы урегулировать ситуацию в Беларуси, но при одном условии.

- Российская сторона готова сделать все зависящее от нее, чтобы оказать помощь в урегулировании ситуации в республике. Однако сделать это Россия сможет, только если руководство Беларуси этого захочет, - подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь Путина высказался и о том, что в Беларуси было возбуждено уголовное дело по статье «Захват власти»:

- Это абсолютно суверенное дело Беларуси. Вмешиваться или давать какие-то оценки мы не хотим, - резюмировал чиновник.

Напомним, ранее, 19 августа, Дмитрий Песков заявлял, что в ситуацию в Беларуси пытались вмешаться извне, но на тот момент потребности в помощи России не было.