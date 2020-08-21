Лукашенко: Пусть Макрон и Помпео сначала разберутся у себя. Фото: БелТА.

- Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Но давайте сначала я приеду и буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном. Там ой какая обстановка - не дай бог! И террор, и желтые жилеты. Не видит, - заявил Лукашенко. - Майкл Помпео, великий друг белорусского народа, недавно разразился, охарактеризовал обстановку. Пусть там разберутся сначала. Немцы с коронавирусом не могут разобраться. Почему они озаботились Беларусью? Это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую страну. Мы это видим.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео прилетал в Беларусь в феврале. Уже тогда он заявлял, что США обеспокоены правами человека в Беларуси. А в прошлую субботу Помпео заявил, что выборы в Беларуси были нечестными. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель 20 августа обсудили в ходе встречи ситуацию, которая на данный момент складывается в Беларуси.

- Евросоюз должен и дальше поддерживать белорусов, которые выходят на мирные акции протеста и продолжают бороться за свои права, свободы и суверенитет. И в данной ситуации необходим диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом, - отметил Макрон.

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Макрон: В Беларуси необходим диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом. Президент Франции также отметил, что Евросоюз должен поддерживать белорусов, которые выходят на мирные акции протеста