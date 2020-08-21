Макей - главам МИД Евросоюза о введении санкций: Наша история на этом не закончится

Глава МИД заявил, что заявления о санкциях и иные действия будут рассматриваться как "недоброжелательные и наносящие ущерб суверенитету Беларуси". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Заявление министра иностранных дел Владимира Макея опубликовано на сайте ведомства. Так, глава МИД ответил на предыдущие многочисленные заявления министров стран Евросоюза.

- Вы знаете меня, Беларусь и белорусов. Сейчас не XVIII век, не 2010-й и даже не 2015 год. Республика Беларусь - уже реальность, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью, - заявил дипломат.

В своем заявлении Макей не стал отрицать, что в каких-то вопросах могут не всегда и не во всем совпадают политические подходы Евросоюза и Беларуси. Однако он подчеркнул, что, призывая к санкциям «при первых серьезных испытаниях для становления Беларуси», Евросоюз подтверждает, что оказались правы те, кто не верит в суверенную способность белорусских властей выстроить равноправные и взаимовыгодные отношения с другими европейскими государствами.

Не преминул глава дипведомства затронуть тему санкций, о которых в связи с обстановкой в Беларуси говорят дипломаты стран ЕС.

- Это не первые санкции в нашей истории, наша история на этом не закончится. Мы их пройдем так же, как и предыдущие, - констатировал Макей.

Однако добавил, что результатом санкционных мер станет потерянное время и утерянный ритм взаимоотношений между странами.

- Какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов, - уточнил министр.

В конце заявления Владимир Макей добавил, что все еще верит в возможность и перспективы цивилизованных добрососедских отношений. Но и предупредил, что иные действия белорусскими властями будут рассматриваться не иначе как «недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Беларуси». И они, по словам министра, без противодействия не останутся.

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