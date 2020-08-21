Председатель независимого профсоюза Беларуськалия: "Предприятие работает, но какая-то непонятная вялотекущая ситуация"

19 августа на вечернем митинге в Солигорске было объявлено, что, от стачкома «Беларуськалия» поступило заявление о готовности начать голодовку, если бастующие шахтеры будут подвергаться давлению: угрозам, увольнению, силовому воздействию Фото: Павел МАРТИНЧИК

Председатель первичной организации Белорусского независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» Юрий Захаров заявил, что предприятие работает, но у нас непонятная вялотекущая ситуация, сообщает БелаПАН.

Им было отмечено, что профсоюз стачки не организовывает. «Мы поддержали требования работников и их чаяния. Помогали им в плане юридической помощи, оргмоментов. Всем руководит стачечный комитет, и они принимают решение. Они 21 августа в 9 утра провели митинг. Еще планируют и в 18 часов. У нас был свой совет, мы занимались профсоюзными делами и вопросами», - сообщает Юрий Захаров.

19 августа на вечернем митинге в Солигорске было объявлено, что от стачкома «Беларуськалия» поступило заявление о готовности начать голодовку, если бастующие шахтеры будут подвергаться давлению: угрозам, увольнению, силовому воздействию.

Тогда на митинге присутствовало более тысячи человек - не только участников забастовки, но и обычных горожан. Выступавшими поддерживалась забастовка. Звучал призыв для граждан, чтобы к ней присоединялись. Также говорили, что на шахтеров оказывалось беспрецедентное давление.

Представители стачкома заявили, что в связи с последними событиями работники предприятия «находились и находятся в таком психологическом состоянии, которое не позволяет качественно и безопасно для жизни и здоровья выполнять свои трудовые обязанности», они «вынуждены беспокоиться за безопасность своих семей, родных и близких».

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Он также добавил, что все акции, которые проходят на белорусских предприятиях, «срежиссированы» (подробности).

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Он также добавил, что нужно работать, а не бастовать (подробности).