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«Диджей перемен» Влад Соколовский снова задержан

Напомним, за свой поступок Владислав Соколовский и Кирилл Галанов отсидели 10 суток административного ареста
Геннадий МожейкоГеннадий МожейкоГеннадийМожейко
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«Диджей перемен» Влад Соколовский (на фото справа) снова задержан.

«Диджей перемен» Влад Соколовский (на фото справа) снова задержан.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержан Влад Соколовский - звукорежиссер, включивший «Перемен» в Киевском сквере. Об этом порталу TUT.BY сообщил его адвокат. Напомним, за свой поступок Владислав Соколовский и Кирилл Галанов отсидели 10 суток административного ареста. Мама Владислава Ирина Александровна рассказала «Комсомолке», что не знала о том, что сын задержан.

- Утром он был дома, - сказал она.

Напомним, за свой поступок Владислав Соколовский и Кирилл Галанов отсидели 10 суток административного ареста.

- Мы использовались как затычка, чтобы занять место этого мероприятия, - рассказывал в суде Влад. - Я не хотел в этом участвовать: это неприлично, незаконно и противоречит моим убеждениям. Я хотел поддержать людей, которые пришли поддержать Светлану. Никакого умысла срывать концерт у меня не было. Никто формат не объяснял, сценарий не предоставили вплоть до окончания мероприятия.

16 августа парня выпустили.

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