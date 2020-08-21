Таможенный комитет: в четыре раза увеличилось количество попыток незаконного ввоза иностранной валюты в Беларусь

20 августа водитель грузового автомобиля - гражданин Украины, следовавший через пункт пропуска Мохро из Украины в Беларусь, намеревался незаконно ввезти в страну 47,5 тысячи долларов США в эквиваленте Фото: customs.gov.by

Государственный таможенный комитет заявил, что количество попыток незаконного ввоза иностранной валюты в Беларусь из-за пределов ЕАЭС в августе этого года увеличилось в четыре раза по сравнению с этим же периодом прошлого, сообщают в Таможенном комитете.

За 20 дней августа текущего года службой выявлен 51 случай. Общая сумма изъятых средств составила более $300 тыс. Это превышенная сумма, не учитывая разрешенной к перемещению через таможенную границу без декларирования. Аналогичные показатели за 20 дней августа 2019 года в четыре раза меньше.

20 августа гражданин Украины въезжал в Беларусь за рулем грузового автомобиля через пункт пропуска Мохро. Он планировал незаконным путем ввезти в Синеокую $47,5 тыс. в эквиваленте. Деньги нарушитель скрыл от таможенного контроля путем недекларирования. Сейчас по этому факту таможенники проводят проверочные мероприятия.

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