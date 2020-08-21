Акция солидарности в Минске: на некоторое время автомобилисты заблокировали движение на проспекте Независимости и на «Пушкинской»

Акция стартовала 21 августа в 18.00. Как было анонсировано в соцсетях, в это время автомобилисты собирались остановиться на 10 минут и сигналить. К моменту начала акции уровень пробок по данным сервиса "Яндекс.Пробки" оценивался в 5 баллов.

Остановить движение удалось только в отдельных местах - например, на проспекте Независимости в районе Академии наук и у Национальной библиотеки, на Притыцкого в районе станции метро «Пушкинская», на проспекте Дзержинского в районе медуниверситета. Автомобили останавливались и сигналили. К этому моменту пробки достигли шести баллов. После окончания акции уровень пробок снизился до трех.

Одновременно в Минске люди выстраиваются в так называемую цепь солидарности. По замыслу цепью хотят связать Куропаты и печально известный ЦИП на Окрестина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стивен Фрай записал видео в поддержку протестующих в Беларуси: «Лукашенко в очередной раз украл выборы у народа». Британский писатель и актер в своем Твиттере опубликовал видеообращение в поддержку мирных протестов белорусов [видео]

МЗКТ: милиция не позволила раздать бюллетени для голосования о забастовке на проходной завода. Был замечен экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев

Колесникова: новые выборы могут пройти после 5 ноября и с участием Лукашенко. Однако состав ЦИК должен быть полностью обновлен, считают в Координационном совете

Родные объявили в розыск полочанина. В УСК говорят: они знали, что он задержан во время акций протестов. В пресс-службе силового ведомства рассказали, что пропавший парень вовсе не пропал, а кроме того, является фигурантом уголовного дела о сопротивлении сотрудникам ОВД