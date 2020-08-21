В Минске проходит Цепь солидарности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 21 августа в Минске люди выстроились в цепь солидарности. По замыслу, цепью хотят связать Куропаты и печально известный ЦИП на Окрестина. И это, судя по всему, получается. Люли стоят на самом переулке Окрестина, на проспекте Дзержинского, на Немиге, Богдановича, Мирошниченко, Гамарника, Логойском тракте и на МКАД. Про прикидкам «Комсомолки», общая длина цепи - больше 16 километров. Мингорисполком днем предупреждал, что заявку на проведение этой акции никто не подавал, а значит, она незаконная. Но пока о задержаниях не сообщается. В некоторых местах цепи появились милиционеры - они в громкоговоритель информируют, что мероприятие незаконно и за участие в нем предусмотрена административная ответственность.

В Минске проходит Цепь солидарности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Куропатах прошла молитва, люди поставили свечи. Очевидцы сообщают, что в Куропатах сейчас находятся глава штаба Светланы Тихановский Ольга Ковалькова и политик Виталий Римашевский. В центре города в цепи видели Павла Латушко.

Люди, выстроившись на улицах, соединили тюрьму на Окрестина и Куропаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выходят люди и в других городах - в Бобруйске, Молодечно, Витебске, Гродно, Фаниполе, Браславе.

В Куропатах прошла молитва, люди поставили свечи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Куропатах прошла молитва, люди поставили свечи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мингорисполком днем предупреждал, что заявку на проведение этой акции никто не подавал, а значит, она незаконная. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока о задержаниях не сообщается. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске проходит Цепь солидарности Фото: Павел МАРТИНЧИК

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