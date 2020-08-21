ГАИ будет передавать в органы следствия информацию о людях, которые блокируют движение транспорта

За нарушения правил использования звуковых сигналов нужно будет заплатить штраф до 3 базовых величин Фото: Павел МАРТИНЧИК

Служба ГАИ сориентирована на передачу в органы следствия информации о тех лицах, которые умышленно блокируют движение транспорта, отмечают в МВД.

Различные интернет-ресурсы призывают водителей умышленно сигналить, направляют на создание пробок на дорогах, блокируя движение транспорта. Большая часть людей плохо относится к подобным действам. В милицию поступает большое количество жалоб и просьб привлечь к ответственности нарушителей спокойствия. Особенно когда этими действиями усугубляется и без того сложная дорожная обстановка перед выходными. В это время люди массово едут за город. В связи с этим ГАИ будет оперативно реагировать на действия водителей, нарушающих правила дорожного движения.

За нарушения правил использования звуковых сигналов нужно будет заплатить штраф до 3 базовых величин. За умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установку постов или иным способом предусмотрен штраф до 10 базовых величин. Если такими действиями был повлечен ущерб в особо крупных размерах, статья 310 УК предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.

Также сотрудники ГАИ ориентированы на передачу в органы следствия информации о вышеупомянутых лицах, которые умышленно блокируют транспортные коммуникации, для последующей дачи правовой оценки. В конце обращения ГАИ попросила участников дорожного движения соблюдать правила и уважительно относиться друг к другу.

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Однако водителей штрафуют за неправильное пользование сигналом, некоторых - за непройденный техосмотр (подробности).