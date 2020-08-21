Активист стачкома «Беларуськалия» сбежал от КГБ через форточку в туалете

Позже в стачкоме рассказали, что в здании управления он попросился в туалет. Там увидел открытую форточку и просто сбежал Фото: Влад КОМЯКОВ

Как сообщают РИА Новости, 20 августа, днем, активист стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич пропал после того, как его вызвали на допрос. Связи с ним весь день не было. Позже стало известно, что он был задержан сотрудниками КГБ. Силовики вытащили активиста из машины и отвезли в управление КГБ, что в Солигорске на ул. Парковой.

Позже в стачкоме рассказали, что в здании управления он попросился в туалет. Там увидел открытую форточку и просто сбежал. Во время задержания у Куделевича получилось спасти ключи от своей машины. Их он бросил в салон, а в карман положил ключи от машины своей жены. Их при обыске и забрали силовики. Скорее всего, благодаря этому он смог вернуться к своей машине и уехать.

Как рассказала супруга Куделевича, сейчас он находится в «надежном и безопасном месте». По их информации - в Украине.

Активист стачкома сказал, что не будет записывать видеоролики, как уехавший в Киев Вадим Прокопьев, а в ближайшее время вернется к работе в стачкоме.

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Представители стачкома заявили, что в связи с последними событиями работники предприятия «находились и находятся в таком психологическом состоянии, которое не позволяет качественно и безопасно для жизни и здоровья выполнять свои трудовые обязанности» (подробности).