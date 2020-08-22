В Беларуси заблокировали более 70 сайтов: от новостных порталов до популярных антиблокираторов VPN и Psiphon

При попытке доступа некоторые сайты просто не открываются, на других ресурсах появляется вот такая плашка о блокировке на основании решения Министерства информации Беларуси. Фотоколлаж: pixabay.com.

В пятницу, 21 августа, стало известно о том, что решением Мининформа в Беларуси были заблокированы десятки сайтов и интернет-ресурсов, писал tut.by. Список ресурсов, которые попали в бан-лист, вместил в себя несколько десятков доменов. Правда, ознакомиться с ним простые пользователи пока не могут - он доступен для просмотра только для интернет-провайдеров.

На утро 22 августа в числе заблокированных ресурсов - более 70 сайтов, новостных и информационных порталов, онлайн-платформы, а кроме того такие популярные и действенные антиблокираторы, как VPN и Psiphon.

Напомним, что благодаря данным антиблокираторам 9 - 12 августа, когда в Беларуси практически отсутствовал интернет, у некоторых пользователей все же была возможность через антиблокираторы пользоваться сетью и заходить в мессенджеры.

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Как и с 9 по 12 августа, в сети открывались только сайты госСМИ и некоторые другие государственные ресурсы, но не работали мессенджеры, поисковики и некоторые новостные порталы, в том числе сайт «Комсомолки» (подробности).

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