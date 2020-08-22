Украинские шахтеры ответили на приглашение заменить бастующих на «Беларускалии»: Никто не собирается ехать в Беларусь

Глава Независимого профсоюза шахтеров Украины: "Хочу пожелать шахтерам Солигорска выдержать этот натиск!". Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» ранее уже сообщала, как объяснил Александр Лукашенко приезд на белорусское телевидение российских штрейкбрехеров, которые заменили уволившихся из-за протестов белорусских коллег. Президент заявил, что «Свято место пусто не бывает» и он поручил не удерживать на рабочих местах тех, кто работать не хочет.

Говоря о протестующих журналистах, Лукашенко вспомнил и о шахтерах.

- Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных, - бескомпромиссно пояснил глава республики.

Лукашенко о бастующих шахтерах: "В Солигорске две тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут". Фото: БелТА.

Позже в сети появился ответ на такие заявления белорусского президента от украинских горняков. Белорусских коллег поддержал в Facebook видеообращением Михаил Волынец - глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза шахтеров Украины.

Волынец подчеркнул, что в Украине нет безработных шахтеров, а в некоторых секторах, например, на шахтах по добыче железной руды, марганца, цветных металлов, угля и других - не укомплектован штат работников.

- Шахтеры - одна из самых солидарных каст в мире. И никто не собирается ехать в Беларусь и выступать в роли штрейкбрехеров, - подчеркнул глава профсоюза шахтеров и добавил: - Хочу пожелать шахтерам Солигорска выдержать этот натиск. В Украине мы не один раз оказывались в трудном положении, но мы добились права свободно выходить на забастовки, на митинги в любом уголке нашей страны, у нас свободные выборы. Желаем и вам добиться соблюдения ваших прав и свобод.

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