Президент Финляндии позвонил Путину, чтобы узнать о ситуации в Беларуси

Руководство Финляндии и России обсудили варианту урегулирования ситуации в Беларуси. Фото: vistonews.ru.
В пятницу, 21 августа, состоялся телефонный разговор президентов России и Финляндии, сообщила пресс-служба Кремля.
Саули Ниинистё и Владимир Путин обсудили послевыборную ситуацию в Беларуси. В разговоре российский лидер в очередной раз подчеркнул позицию России в этом вопросе: неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенной страны, а также неприемлемость попыток внешнего давления на легитимную власть.
Как уточнили в пресс-службе президента Финляндии, разговор Ниинистё с Путиным был продолжительным. А в его процессе не только обсуждалась белорусская послевыборная ситуация, но и возможности урегулирования возникшей политической напряженности в обществе.
Обе стороны высказали заинтересованность в том, чтобы обстановка в Беларуси в скорейшем времени нормализовалась.
В ходе беседы затрагивались и актуальные вопросы российско-финляндского сотрудничества.
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