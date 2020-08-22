Украина приостановила безвиз с Беларусью. В чем причина?

Без загранпаспорта украинцев в Беларусь пускать не будут. Фото: golos.ua.

Стало известно, что с 1 сентября 2020 года со стороны Украины приостанавливается безвизовый режим с Беларусью. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Украины.

Так, уже через 10 суток украинцы смогут въезжать на белорусскую территорию только по новым правилам. До того времени украинцы еще могут въезжать в Беларусь по национальному паспорту, затем - только по загранпаспорту.

- Использование загранпаспорта позволит улучшить защиту украинских граждан, - считают в ГПК. - На данный момент при потере за рубежом национального паспорта идентификация украинских граждан является длительным и сложным процессом. И наоборот, в случае потери загранпаспорта процедура документирования туристов является быстрой и оперативной.

Еще ожидается, что с загранпаспортами украинцы будут проходить границу быстрее благодаря тому, что с этих документов информация считывается автоматически ридерами. Еще в Госпонгранкомитете ожидают, что улучшится предотвращение случаев использования подделок паспорта гражданина Украины.

Украинцы, которые на данный момент находятся в Беларуси, могут оформить загранпаспорт в посольстве Украины в Минске или в консульстве в Бресте.

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