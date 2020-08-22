Художник и дизайнер Владимир Цеслер решил временно уехать из Беларуси

Стало известно, что Владимир Цеслер уехал из Беларуси. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

О том, что Владимир Цеслер уехал из Беларуси, в своем Facebook написал 22 августа блогер Евгений Липкович.

Как рассказал в посте Липкович, Цеслер решил уехать из Беларуси, так как «была настоятельная рекомендация от властей».

Пользователи с сожалением восприняли эту информацию, но выразили надежду, что художник уехал ненадолго и затем вернется.

Напомним, конфликт с белорусскими властями у Владимир Цеслера развивался еще задолго до президентских выборов. Так, в январе 2020 года сотрудники Комитета Госконтроля обнаружили в мастерской Цеслера кровать и выставили 3000 рублей аренды. За художника вступился глава КГК, но конфликт не был исчерпан полностью: счет в 98 тысяч рублей был отозван, но штраф почти в 800 рублей так и остался.

Связан ли спешный отъезд дизайнера с напряженной послевыборной ситуацией - неизвестно. Однако в последних публикациях Цеслера в Instagram он не обошел эту тему стороной и художественно обыгрывал тему перемен и протестов.

В последних постах в Инстаграме Цеслер иронично иллюстрировал перемены и события в Беларуси. Фото: Instagram @vovatsesler

Позже издание Offece Life подтвердило информацию об отъезде из Беларуси Владимира Цеслера. Об этом дизайнер сам рассказал журналистам, подчеркнув, что выехал из республики временно.