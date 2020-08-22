Viber закрывает офис в Минске: «Двое наших сотрудников были арестованы без видимых причин. Одного отпустили, второй - в больнице с серьезными травмами»

Гендиректор Rakuten Viber подчеркнул, что компания не бросает своих сотрудников и из страны пока не уходит, хоть и думает над сокращением инвестиций, если ситуация не улучшится. Фото: Rakuten.

О том, что руководством приложения Viber, наиболее известного международного IT-проекта из числа резидентов белорусского ПВТ, принято решение о закрытии минского офиса, сообщил Forbes.

Первый шаг к такому решению в компании сделали после блокировки интернета в Беларуси 9 - 12 августа. В послевыборный период Viber, как и другие мессенджеры, столкнулся с перебоями в работе. Но еще руководство компании обеспокоено задержаниями и неспокойной обстановкой на фоне протестов.

Как подчеркнул глава компании, в первую очередь в Viber думают о своих белорусских сотрудниках:

- Наш офис в Минске был затронут этой ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице. На прошлой неделе мы узнали, что некоторые офисы компаний, таких как Uber и «Яндекс» были захвачены вооруженными людьми. Незамедлительно мы решили закрыть свой офис. Из-за коронавируса в нем работало около 15 - 20 процентов сотрудников, но мы решили полностью закрыть офис в Минске и попросить людей работать удаленно, - пояснил гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа.

Кроме того, Агауа подчеркнул, что минский офис решено было закрыть ради безопасности работников. Он уточнил, что во время протестов двое сотрудников и отец третьего члена команды были арестованы.

- Все трое оказались под арестом без видимых причин. С этими людьми работали наши адвокаты. Подчеркиваю, что они даже не протестовали. Один оказался рядом с местом протестов, а второй был наблюдателем на избирательном участке. Его задержали спустя 20 минут после того, как он задал несколько вопросов главе избирательной комиссии. Одного из задержанных отпустили на выходных, мы очень благодарны за это, он чувствует себя хорошо. Второй находится сейчас в больнице с серьезными травмами. По закону он все еще под арестом, - заметил глава Viber.

В минском офисе Viber работает 120 человек. В компании подчеркнули, что Viber не занимается политикой, но они за прекращение насилия и поддерживают жизненно важное право людей на мирные протесты.

- Я не хочу, чтобы у наших сотрудников возникло такое впечатление, что мы покидаем их. Мы их не оставляем, будем поддерживать и хотим помочь. Но возможно, что, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Не исключаю этого, так как мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе, - резюмировал бизнесмен, но добавил, что ранее они планировали удвоить число сотрудников в Беларуси.

Также он рассказал, что, по его информации, уже ряд директоров IT-компаний подписали заявления о том, что покидают Беларусь. Viber пока к ним не присоединился.

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