Лукашенко военным на полигоне: НАТО вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест

Лукашенко о реализуемом, по его словам, сценарии цветных революций: "Власть у нас жестко сопротивляется, поэтому подключили внешний фактор". Фото: БелТА.

В субботу, 22 августа, белорусский лидер посещает военный полигон под Гродно, где с 17 августа проходят масштабные военные учения, пишет БелТА.

Сначала глава страны выслушал доклад министра обороны Виктора Хренина, который рассказал главнокомандующему замысел комплексного тактического учения под Гродно. Также глава Минобороны обрисовал складывающуюся обстановку у границ Беларуси.

- Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране, - сделал выводы Лукашенко.

Здесь президент добавил, что в случае с Беларусью «особенность ситуации в том, что подключен внешний фактор».

- Так бывает не всегда. Обычно (ситуацию - Ред.) раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но так как белорусская власть жестко сопротивляется, а также контролирует ситуацию, то подключен внешний фактор, - добавил президент.

Как считает Лукашенко, оппоненты белорусской власти намерены рассредоточить силы белорусской армии и правоохранителей, отвлекая от ситуации внутри страны и напрягая на внешних границах. К тому же ведется активизация протестного настроения и бандитизма в обществе.

- Уже всерьез тащат сюда «альтернативного президента», сыплются заявления лидеров Запада о финансировании и поддержке, налицо передвижение войск НАТО к госгранице, - заявил президент, а затем описал возможный сценарий. Альтернативный президент обращается к западным государствам (НАТО) с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест!

Резюмируя Александр Лукашенко дал поручения главе Минобороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

- С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны, - добавил президент.

После этого Лукашенко на вертолете полетел в пункт реактивного дивизиона, где располагается РСЗО «Полонез».

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Фотофакт. Лукашенко встретился с омоновцами и актуализировал план действий.

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