Ехал с мамой и вез «коктейли Молотова»: В СК рассказали о задержанном 12 августа водителе Audi

Молодой человек в интернете узнал, как сделать "коктейль Молотова", но передавать составляющие протестующим побоялся. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

По информации пресс-службы управления Следственного комитета по Минску правоохранители продолжают выяснять обстоятельства противоправных действий во время массовых беспорядков и протестов, которые происходили в Беларуси 9 - 13 августа.

Так в УСК раскрыли еще один факт задержания гражданина с «коктейлями Молотова». Фигурантом уголовного дела (Прим.: по части 2 статьи 295-3) стал 20-летний минчанин. Молодого человека задержали правоохранители около 01.00 часов ночи в среду, 12 августа.

- Милиционерам показалась подозрительной машина «Ауди». Правоохранители посчитали, что водитель и пассажир могут быть причастны к беспорядкам в Минск на улице Плеханова и проспекте Рокоссовского, - подчеркнули в пресс-службе.

Сразу по требованию водитель не остановился, а начал скрываться. В результате погони авто остановили, в иномарке кроме 20-летнего водителя была его 45-летняя мать.

В машине задержанного нашли ингредиенты для изготовления "коктейля Молотова". Фото: СК.

В авто были обнаружены стеклянные бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и ветошь. Оперативнику задержанный признался, что в Telegram-канале увидел рецепт «коктейля Молотова» и подготовил все «ингредиенты» для изготовления «зажигалок».

- Молодой человек собирался передать комплектующие для «коктейля Молотова» протестующим, но потом передумал. Выбрасывать бутылки и бензин в городе не решился, поехал домой вместе с мамой, когда и был задержан, - добавили в УСК.

Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под стражей.

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