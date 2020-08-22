Лукашенко: Основные части Вооруженных Сил приведены в полную боевую готовность

Лукашенко рассказал, что вместо того, чтобы занимать экономическими проблемами, он вынужден решать вопросы по стабилизации ситуации в Беларуси. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в субботу, 22 августа, Александр Лукашенко посещает военный полигон под Гродно, где проходят масштабные военные учения.

В рамках этой поездки главнокомандующий белоруской армии посетил и Гожский полигон в самом областном центре, пишет БелТА. Здесь Лукашенко совещался с руководством силового блока.

На совещании президент отметил, что ему приходиться заниматься стабилизацией обстановки в стране, вместо того, чтобы уделять внимание вопросам экономики и насущным делам государства.

- Даже не сказал бы, что внутри страны, прежде всего, это Минск. Даже не хочу Гродно называть с позиции сегодняшнего дня, - подчеркнул Лукашенко локализации неспокойной обстановки в стране.

И добавил, что больше всего его беспокоит, что внутреннюю ситуацию усложнил внешний фактор, как он сказал, «серьезное шевеление войск НАТО».

- В непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы, - заметил президент.

Далее белорусский лидер был намерен принять решение по внутриполитической ситуации в Гродно. Но перед этим попросил доложить ему обстановку и прогноз ее развития.

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