Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 августа 2020 года: 174 новых случая и 5 смертей за сутки

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 августа 2020 года: 174 новых случая и 5 смертей за сутки. Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации Минздрава, на 22 августа в Беларуси зарегистрировано 174 новых случая заражения коронавирусом. Общее число - 70 285. За сутки выздоровели и были выписаны еще 321 пациент. Всего с начала пандемии с вирусом COVID-19 справились 68 577 пациентов. За весь период было сделано почти полтора миллиона тестов на коронавирус.

Как сообщает Минздрав, за последние сутки умерли 5 пациентов с диагнозом COVID-19 и рядом хронических заболеваний.

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