Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области

Лукашенко назначил министра Караника губернатором Гродненской области. Фото: Павел МАРТИНЧИК

До этого Владимир Караник возглавлял Минздрав. Решение Александра Лукашенко поддержали депутаты областного совета в Гродно - они проголосовали в поддержку этого назначения, сообщает БелТА.

Напомним, что 18 августа власти города Гродно пошли навстречу гражданскому обществу и разрешили официально проводить мерные демонстрации, а также глава УВД Гродненского горисполкома Синявский извинился перед гродненцами, которые были задержаны во время мирных протестов 9 - 11 августа. Акции протеста против действующей власти освещали по местному ТВ и радио. Однако уже 19 августа все эти решения были отменены. Но мирные демонстранты продолжили собираться, несмотря на заявление властей.

После встречи с депутатами Лукашенко отправился на митинг в его поддержку. Вместе с ним шли новоиспеченный губернатор Гродненской области Владимир Караник, а также сын Николай Лукашенко.

После встречи с депутатами Лукашенко отправился на митинг в его поддержку. Вместе с ним шли новоиспеченный губернатор Гродненской области Владимир Караник, сын Николай Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

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Об этом действующий президент страны заявил, посещая Гожский полигон в Гродно (подробности).