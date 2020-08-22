Лукашенко о пострадавшей 5-летней девочке в Гродно: «Отец ее сказал: никто нас не избивал - мы попали в ДТП»

22 августа Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем посещает Гродненский регион. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После того, как он назначил бывшего главу Минздрава Владимира Караника губернатором Гродненской области, Лукашенко пришел на митинг в его поддержку. В обращениие к людям он также затронул историю с пострадавшей 11 августа 5-летней девочкой.

- Гродненскую девочку якобы избил ОМОН, и вся страна рыдала. Отец ее сказал: никто нас не избивал - мы попали в ДТП. Спасибо ему. Это мужественный человек! - заявил Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Тем временем в интервью tut.by мама девочки рассказывала, что они пытались проехать по городу и попали в поток сигналящих машин, сами того не зная. Они выехали на встречную полосу, чтобы объехать пробку, но на них выбежал ОМОН. Омоновцы начали бить по машине дубинками. Осколок от стекла попал маленькой девочке в голову - в больнице ей наложили 4 шва на голову и диагностировали ушиб.