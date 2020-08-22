Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с 24 августа. Фото: БелТА.

- Не стоит, мы же все равно их не заставим и не уговорим. Республика переживает. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота, остановим. Когда люди остынут, разберемся, кого после этого пригласить на это предприятие. С понедельника, - заявил Лукашенко на митинге в Гродно.

Напомним, что Александр Лукашенко 22 августа приехал в Гродненский регион. Здесь он назначил новым губернатором Гродненской области бывшего министра здравоохранения Владимира Караника. Гродненцам Караник был представлен сразу на митинге в поддержку Александра Лукашенко.

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