МВД: «Оперативники задержали причастного к финансированию уличных протестов». Фото: Оксана БРОВАЧ

По информации ведомства, в Минске милиция выявила «одного из координаторов незаконных уличных акций».

- 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников. Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги, - сообщает МВД.

МВД также выяснило, что за день до этого 37-летний минчанин освободился из мест лишения свободы.

- Координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10 - 12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания, - говорится в сообщении ведомства.