Вместо универсама «Столичный» теперь будет «Евроопт». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На фасаде универсама «Столичный», который выставили на аукцион в середине мая, появилась новая вывеска «Евроопт|Market». К слову, название «Столичный» пока тоже украшает фасад здания. Возможно, оно там и останется - ведь жители столицы еще с 60-х годов называют этот универсам «Столичный».

- Нам интересно, чтобы в универсам пришел работать сильный оператор и организовал там хорошую торговлю, - говорил в середине мая 2020 года агентству Минск-Новости начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Романов.

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