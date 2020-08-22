Лукашенко о Координационном совете: Половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех

Фото: БелТА.

- Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех, - заявил Лукашенко во время митинга в его поддержку в Гродно.

Он также подчеркнул, что «сегодня СМИ - это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов».

- Это будет пресекаться самым жестким образом, - предупредил Лукашенко, пишет БелТА.

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