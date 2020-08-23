В Минске нашли мертвым мужчину, который пропал по дороге на работу 12 августа. Фото: официальная группа "Ангела" в Facebook

В Минске нашли мертвым 28-летнего мужчину, который пропал 12 августа по дороге на работу. Данную информацию сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел» в своей группе на Facebook.

Никите Кривцову было 28 лет. Он пропал 12 августа по дороге на работу в Королев Стан и с того дня перестал выходить на связь.

Жена Никиты Елена искала мужа на протяжении 10 дней. А 22 августа на ее странице в сети Инстаграм в сториз появилось сообщение: «Больше нет нашего папы… Вечная память… Мы тебя любим».

Елена 22 августа сама вышла на связь с поисково-спасательным отрядом и сообщила, что с ней уже связалась милиция. Ей сообщили, что тело мужа нашли в Минске, он погиб. По имеющейся предварительной информации, данная смерть не носит криминальный характер, следы побоев на теле отсутствуют.

«Тело Никиты Кривцова было найдено в Минске в районе улицы Парниковой 22 августа в 14.00. На место выезжала и работала оперативно-следственная группа», - сообщила tut.by пресс-секретарь ГУВД Наталья Ганусевич.

Сотрудники милиции сообщили жене Никиты, что он был найден повешенным.