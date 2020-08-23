Зеленский: Если бы я оказался в такой ситуации, как Лукашенко, то уже через месяц провел бы новые выборы

Зеленский рассказал, как бы повел себя в ситуации, в которой оказался Лукашенко. Фото: rbc.ru

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как бы он поступил в ситуации, которая происходит в Беларуси, если бы оказался на месте Александра Лукашенко. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Euronews.

«Что бы сделал я? Как бы постарался всех успокоить? Уже через месяц бы провел новые выборы. Я бы сказал, что сам принимаю участие в них, а также приглашаю всех, кто хочет. Также я бы позвал международных наблюдателей. И сказал бы народу Беларуси: выбирайте, пожалуйста. Уверен, что после такого ни у кого вопросов бы уже не было», - заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что если бы Лукашенко победил на новых выборах, то подтвердил бы свою уверенность. А если бы на них победил кто-то другой, то, значит, кто-то другой. По словам Зеленского, данная ситуация успокоила бы общество. Все бы прошло без крови, честно и вошло в историю.