Лукашенко про фото пострадавших во время протестов: 60% показывали свои синяки. 60% - постановочные кадры

Лукашенко рассказал про фото пострадавших во время протестов. Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко 22 августа приезжал с рабочей поездкой в Гродненскую область. Президент заглянул и в Гродно, где принял участие в митинге. Лукашенко высказался о фото пострадавших во время протестов. Об этом сообщает БелТА.

«Скажите мне, кто сидит в интернете? Вот 60% показывали свои синяки. И я вам скажу, что 60% - это постановочные кадры. Но сегодня не время говорить об этом, чтобы людей не будоражить. Когда пройдет время, то мы все расскажем и покажем», - подчеркнул Лукашенко.

Он также призвал людей анализировать полученную информацию.

«Читайте интернет, смотрите Telegram-каналы и нелюбимое государственное телевидение. И сравнивайте информацию. Думайте! Если не будете думать, то всех нас под плетку поставят», - заявил Лукашенко.

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