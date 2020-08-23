Лукашенко - Ивану Тихону: Ты оказался патриотом, в отличие от других

Лукашенко поблагодарил Тихона за то, что тот остался патриотом. Фото: БелТА

Александр Лукашенко после выступления на митинге 22 августа в Гродно встретил белорусского метателя молота Ивана Тихона и поблагодарил его. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Спасибо, дорогой! Спасибо тебе, что. в отличие от других, ты оказался патриотом. Встретимся с тобой и поговорим. Спасибо, Ваня», - сказал Лукашенко.

Лукашенко во время митинга в Гродно также высказался о фотографиях пострадавших во время протестов и призвал людей анализировать информацию.

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